/ Назван топ улиц в Челябинске с самым дешевым жильем

В рейтинг попали улицы, на которых продается не менее 10 объектов.

Улицу Байкальскую в Металлургическом районе назвали самой дешевой по стоимости квадратного метра по всему Челябинску. Такие выводы сделали аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU.

Так, на самой дешевой улице квадратный метр в среднем стоит 29,1 тысяч рублей. Чуть дороже — 30,3 тысяч рублей — обходится квадратный метр на улице Заслонова в Советском районе. Почти такая же цена за «квадрат» — на улице Ключевой в микрорайоне Новосинеглазово.

За звание самых дешевых квадратных метров в Челябинске соперничают квартиры в старом фонде на окраинах с жильём в строящихся домах, расположенных в местах комплексной застройки, со сдачей после 2018 года. В обеих нишах можно найти объекты дешевле 30 тыс. руб. за 1 кв. м. — сообщила сайту «Первый областной» руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринёва.

Эксперты также нашли самую дешевую многоэтажку. Это пятиэтажная хрущевка в Советском районе. Там двухкомнатные квартиры продаются по 26 тыс. руб. за квадратный метр.

