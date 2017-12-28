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/ Челябинец нашел 4 килограмма ртути в новоприобретенной квартире

Челябинец нашел 4 килограмма ртути в новоприобретенной квартире

Вещество изъял центр гражданской обороны.
сегодня в 12:26
  |  Общество

Необычное открытие сделал житель Ленинского района, решив сделать ремонт в квартире по улице Харлова. Жилище он приобрел недавно, и не знал, что можно отыскать в закрытых помещениях. Например, в подвале челябинцу попались 4 килограмма ртути в стеклянной банке. Владелец квартиры сразу обратился в спецслужбы.

Информация доведена до служб 01, 02, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области», начальника Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска, МКУ «ЧГСС», ОГКУ «Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской области». К месту происшествия направлен экипаж МКУ «ЧГСС». Емкость изъята для передачи в ОГКУ «Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской области». — рассказали сайту «Первый областной» в челябинской ЕДДС.

На завершение всех мероприятий потребовалось около 2 часов. Розлива ртути не было. Никто не пострадал.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

com
15:39, 28.12.2017
брехуны, скорее от пищевых добавок помрешь чем от ртути кто то пострадает

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