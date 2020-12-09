Три предприятия Челябинской области стали лучшими в стране в сфере экспорта

Стенд Челябинской области на форуме «Сделано в России — 2020» осмотрел премьер-министр Михаил Мишустин.

На форуме «Сделано в России», который посетил председатель правительства Михаил Мишустин, наградили лучших экспортёров страны — победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года». В мероприятии принял участие и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Премьер-министр осмотрел стенд Челябинской области, который был представлен на организованной выставке.

Победителями в разных номинациях стали три предприятия Южного Урала.

«В номинации „Экспортёр года в сфере промышленности“ в категории „крупный бизнес“ первое место занял Автомобильный завод „УРАЛ“. В номинации „Экспортёр года в сфере промышленности“ в категории „малое и среднее предпринимательство“ второе место занял Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования. В номинации „Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса“ в категории „крупный бизнес“ второе место заняло ООО „Ресурс“ (торговая марка „Увелка“)», — рассказали в правительстве Челябинской области.

Награды победителям во всех номинациях вручал председатель конкурсной комиссии, первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов.

Отметим, что губернатор Алексей Текслер среди приоритетных ставит перед правительством Челябинской области задачу организации поддержки ориентированных на экспорт предприятий.

Так, автомобильный завод «Урал» стал одним из четырёх предприятий региона, который заключил соглашение о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности с Минпромторгом России. Главная цель — увеличить объемы экспорта седельных тягачей, специальных пассажирских транспортных средств, шасси, грузовиков и самосвалов в страны СНГ и дальнего зарубежья.