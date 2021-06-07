Экспорт из Челябинской области вырос на 61%

Больше всего за границу отправлено черных и цветных металлов

За январь — апрель этого года экспорт из Челябинской области вырос на 61% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2020 года. Различной продукции было отправлено более чем на 2 млрд долларов США. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития.

Стоит отметить, что сразу на 126% за январь — апрель вырос экспорт в страны дальнего зарубежья. При этом в страны ближнего зарубежья зафиксировано увеличение поставок в денежном выражении на 11,3%.

«Крупнейшие партнеры по экспортным операциям: Турция — 375 млн долларов (+1054,35%); Казахстан — 365 млн долларов (+35,49%); Египет — 168 млн долларов (+75,85%); Узбекистан — 164 млн долларов (+41,77%); Китай — 158 млн долларов (+900,35%). В товарной структуре экспорта приоритетным остается экспорт черных и цветных металлов, который за январь — апрель 2021 года составил 1,6 млрд долларов (78% от общего объема экспорта области), минеральной продукции — 149 млн долларов (7,41%) и продукции машиностроения — 67 млн долларов (4,93%)», — сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области.

Добавим, что вместе с ростом объемов экспорта за период с января по апрель 2021 года почти на 36% увеличился импорт. Общая стоимость ввезенных товаров — более 1 млрд долларов США. Внешнеторговый оборот в целом вырос на 51,6%.