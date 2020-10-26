Центр поддержки экспорта «Территории Бизнеса» в сотрудничестве с министерством экономического развития Челябинской области формирует каталог
Каталог будет использоваться при проведении международных
В каталог включат информацию о деятельности
«Данный каталог — это уникальный ресурс для информирования потенциальных зарубежных партнеров о продукции и услугах экспортеров Южного Урала. Он окажет положительное влияние на развитие и расширение регионального экспорта», — подчеркнула руководитель Центра поддержки экспорта Челябинской области «Территории Бизнеса» Наталья Кондакова.
Для включения в каталог
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области осуществляется в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на развитие экспорта и увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта.
При возникновении вопросов по подаче заявки можно обратиться в Центр поддержки экспорта «Территории Бизнеса» Челябинской области: