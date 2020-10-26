Экспортный потенциал Челябинской области представят в виде каталога

В ресурс включат информацию о товарах и услугах южноуральских предприятий.

Послушать 00:00

Центр поддержки экспорта «Территории Бизнеса» в сотрудничестве с министерством экономического развития Челябинской области формирует каталог экспортно ориентированных компаний региона. Предприятия Южного Урала могут принять непосредственное участие в создании ресурса в целях увеличения объёмов экспорта товаров и услуг из Челябинской области.

Каталог будет использоваться при проведении международных конгрессно-выставочных мероприятий, форумов, распространяться среди иностранных партнеров для развития экспорта южноуральской продукции.

В каталог включат информацию о деятельности экспортно ориентированных предприятий и организаций, их услугах и товарных позициях, что даст возможность оперативно находить потенциальных партнеров. Для удобства он будет поделен на разделы с описанием сферы деятельности и направлений компаний.

«Данный каталог — это уникальный ресурс для информирования потенциальных зарубежных партнеров о продукции и услугах экспортеров Южного Урала. Он окажет положительное влияние на развитие и расширение регионального экспорта», — подчеркнула руководитель Центра поддержки экспорта Челябинской области «Территории Бизнеса» Наталья Кондакова.

Для включения в каталог экспортно ориентированным организациям необходимо заполнить форму, а также направить заявку и оценку экспортной зрелости до 13 ноября 2020 года на электронную почту katalog.export74@yandex.ru.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области осуществляется в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на развитие экспорта и увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта.