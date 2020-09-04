Экспорт сельхозпродукции из Челябинской области составил 96 миллионов долларов

Южный Урал является лидером УрФО в производстве, переработке и экспорту.

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Челябинская область является лидером УрФО по объёму производства, переработки и экспорта в области сельского хозяйства. Такое заявление сегодня, 4 сентября, во время заседания совета федерального округа по экономической ситуации в режиме ВКС сделал губернатор Алексей Текслер. Основными драйверами Южного Урала вопросе сельского хозяйства глава региона назвал птицеводство, свиноводство и перерабатывающую промышленность.



Помимо этого, за 8 месяцев 2020 года экспорт продукции из Челябинской области составил 96 миллионов долларов или 108 000 тонн в натуральном выражении. В пресс-службе областного правительства заверили, что в сравнении с этим же периодом 2019 года зафиксирован прирост экспорта.

«В 2020 году в Челябинской области на 17 000 гектаров увеличена площадь посевов. С этого года возобновили субсидирование гидромелиоративных мероприятий. Увеличили субсидию на минеральные удобрения. На реализацию регионального проекта „Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области“ в этом году направлено 85 миллионов рублей. Грант „Агростартап“ в 2020 году получили уже 23 крестьянско-фермерских хозяйства, на общую сумму 60 миллионов рублей»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Помимо прочего, минувшим летом Южный Урал поразила засуха, от которой из 22 сельскохозяйственных районов пострадало 19. От жары погибло 320 000 гектар посевов или 20% ярового сева. Ещё 12 000 гектар переведены в кормовую группу. Сейчас в Челябинской области идёт посевная темпы которой выше, чем в прошлом году. Ожидается урожай в объеме более 1 100 000 тонн зерна. В прошлом году аграрии региона собрали более 1 800 000 тонн.

«Глава региона рассказал о внедрение эффективных технологий в сельском хозяйстве: для возделывания сельхоз культур в засушливых условиях многие хозяйства применяют ресурсосберегающую технологию — систему нулевой обработки почвы. Применяется технология для задержания снега в зимний период и сохранению его до весны»,— рассказали представители областной администрации.

Также в регионе используется система «точного земледелия». Она включает в себя технологии глобального позиционирования. Отметим, в совещании в режиме ВКС участвовал полпред Николай Цуканов.