Три новых случая бешенства животных выявили в Челябинской области

Инфекцией чаще заражаются кошки

В трех районах Челябинской области зафиксировали случаи бешенства животных. Под карантинные мероприятия попали две территории, прилегающие к двум жилым зданиям, квартира и дом. Распоряжения об установлении ограничительных мер опубликовали на официальном сайте правовых актов.



Речь идет о территории, прилегающей к двум домам, в Еманжелинске и одном доме — в поселке Грознецком в Еткульском районе. В поселке Новоершовском Кизильского района карантин по бешенству ввели в квартире (эпизоотический очаг). Кроме этого, территорию в радиусе двух километров от границы очага определили неблагополучным пунктом. Там могут находиться только специалисты государственной ветеринарной службы и проживающие.

В Челябинске только с начала этого года выявили четыре случая бешенства животных. Для сравнения: за весь прошлый год зарегистрировали пять таких случаев. При этом чаще от заболевания стали страдать кошки, рассказал заведующий отделением по противоэпизоотическим мероприятиям Виктор Новопашин.

«Из четырех случаев три — кошки. К нам начали обращаться больше с кошками. Если лет 10 назад больше прививали собак, то сейчас тенденция изменилась», — уточнил Виктор Новопашин.

В основном бешенством заражаются те кошки, которые живут дома, но уходят на самовыгул.

«Если рассматривать бешенство в целом в мире, пик есть. Это весна — период охоты, создания семей, миграции. И осенью, когда животные подрастают и начинают расселяться. В Челябинске какой-то периодичности я не вижу», — добавил специалист.

Бешенство — это острая инфекция, у животных она лечению не поддается. После заражения у них появляется водо- и светобоязнь, обильное слюноотделение, слезотечение, агрессивное поведение, судороги, рвота. При этом питомец может вести себя естественно, но быть заразным.

На челябинской ветстанции традиционно проводят месячник по профилактике бешенства. До 7 апреля можно привезти животное на осмотр и вакцинацию. Манипуляции проводят бесплатно. На сегодня ветврачи привили 2038 кошек и 1965 собак.

После месячника сотрудники ветстанции пойдут в частный сектор, где будут предлагать хозяевам привить животных от бешенства.