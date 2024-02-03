В Челябинске и Коркино ввели карантин по бешенству

Опасные инфекции выявили у домашних кошек

В Советском районе Челябинска и в городе Коркино ввели карантин по бешенству в связи с выявлением опасной инфекции у домашних кошек. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении карантина на территории эпизоотических очагов и прилегающих к ним неблагополучных территориях.

Больные кошки были обнаружены в доме № 2 на улице Авторемонтной в Советском районе Челябинска и в доме № 13 на улице Лесной в Коркино. Неблагоприятной считается территория радиусом два километра, прилегающая к эпизоотическому очагу.

Главе Коркино Наталье Лощининой, мэру Челябинска Наталье Котовой и главам ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных поручено провести необходимые мероприятия по ликвидации очагов бешенства и предотвращению распространения возбудителя.

Кстати, по итогам 2023 года в Челябинской области было отмечено 32 случая бешенства, что вдвое меньше, чем в предыдущие три года. Большая часть зараженных животных имела хозяев.