В Челябинске с начала 2024 года зарегистрировали 4 случая бешенства домашних животных

Напряженная ситуация обеспокоила ветеринарных врачей

За первые два месяца 2024 года в Челябинске зафиксировали четыре случая заболевания домашних животных бешенством — показатель уже приблизился к количеству случаев за весь прошлый год. Об этом корреспонденту информагентства сообщили в городской ветстанции.

Вирусное заболевание выявили у трех кошек и одной собаки в Советском, Тракторозаводском и Курчатовском районах Челябинска. Специалист Челябинской ветстанции Виктор Новопашин отметил, что ситуация сложилась необычная: инфекция чаще всего фиксируется у собак, но сейчас страдают в основном кошки. Причем бешенство находят как у животных из частного сектора, так и у обитателей квартир.

Бешенство — это инфекционная болезнь, которая проявляется не только у животных, но и у людей. К ее симптомам относят агрессивное поведение, обильное слюнотечение, параличи. Если не принимать срочные лечебно-профилактические меры, то носителя бешенства ждет летальный исход.

«Резервуаром для вируса бешенства служат дикие и бродячие животные, преимущественно хищники, некоторые виды грызунов. В связи с высоким снежным покровом хищным животным становится тяжело найти пропитание в лесу, и их всё чаще видят в городе. Дикие животные являются основными переносчиками заболеваний», — отметил Виктор Новопашин.

В Челябинской ветстанции напоминают, что бешенство лечению не поддается, а единственное средство борьбы — это вакцинация. С 11 марта по 7 апреля в городской клинике будут проводить бесплатные осмотр и вакцинацию собак и кошек против бешенства. Записаться на иммунизацию домашних животных можно по телефону городской ветстанции и на официальном сайте.

Напомним, что ранее мы писали о другой ситуации, напугавшей собаководов Челябинска. Розовые пятна на снегу вдоль дорог и тротуаров стали замечать во всех районах города. Челябинцы уверены, что это очередная акция догхантеров.