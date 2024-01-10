В Челябинской области в два раза сократились случаи бешенства

Лидер по заболеваемости — столичная агломерация

В Челябинской области за прошлый, 2023 год было отмечено 32 случая бешенства — примерно вдвое меньше, чем в среднем за предыдущие три года. Больше всего больных животных было зафиксировано в Челябинске и соседнем с ним Сосновском районе: по пять в каждом муниципалитете. Об этом сегодня, 10 января, сообщила пресс-служба южноуральского управления Россельхознадзора.

Вспышки инфекции также произошли в Октябрьском районе (4 случая), а также Увельском, Коркинском районах и в Еманжелинске (по 2 случая).

Среди зараженных животных 7 лис, 1 енотовидная собака, 11 собак и 13 кошек.

«Причем только три собаки и три кошки были бездомными, остальные имели хозяев», — отметили в Россельхознадзоре.

Для сравнения: за предыдущие три года в регионе отмечалось от 60 до 70 случаев бешенства ежегодно. Пик заболеваемости пришелся на начало прошлого десятилетия. Так, в 2010 и 2013 годах зафиксировано 210 и 227 больных животных соответственно.