Школу в Снежинске отремонтировали к началу учебного года

Почти все работы успели завершить к 1 сентября.

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В Снежинске отремонтировали школу № 117. Ученики выйдут 1 сентября в обновленное здание. Провести ремонт удалось благодаря проекту министерства образования Челябинской области. В его рамках удалось отыграть несколько аукционов на выполнение работ.

«Было проведено четыре аукционных мероприятия. Первый: по замене всех оконных блоков, более 200 уже были заменены. Сейчас идут отделочные работы, проводится установка уголков. Второй аукцион: замена светильников на светодиодные. Более 1700 светильников заменили. Третий аукцион: замена канализационных труб и умывальников возле столовой, все работы уже выполнены. Четвертый аукцион — по замене дверей на деревянные. Работы только начались», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ директор школы № 117 Людмила Карасёва.

Кроме того, в школе запланирован ремонт входной группы и остальных крылец. Основной вход будет отремонтирован к началу учебного года, остальные работы будут завершены до 20 октября.