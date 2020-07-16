Три новых «места притяжения» появятся в Челябинске

Благоустройство общественных пространств проходит в Металлургическом районе.

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В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Металлургическом районе Челябинска благоустраивают три общественных пространства. Как рассказали в городской мэрии, новую «жизнь» получат сразу две территории по шоссе Металлургов, а также еще один сквер будет возведен на улице Байкальской.

Со всеми проектами ознакомился замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. Он же встретился с подрядчиками о ценил ход выполняемых работ.

«Первым был проинспектирован разделительный бульвар вдоль трамвайных путей по шоссе Металлургов на участке от улицы Жукова до Румянцева. Территорию уже расчистили от поросли и сухих деревьев. В скором времени прежде заросшее травой пространство протяженностью 800 метров превратится в комфортную прогулочную зону для жителей района», — отметили в администрации Челябинска.

Также было сказано, что особенностью данной зоны станет большая конструкция из камня «Я люблю ЧМЗ». Кроме того, на бульваре появятся светильники на солнечных батареях и металлическое ограждение. Освещению во всех проектах уделено особе внимание.

«Освещение обязательно должно быть качественным, к тому же с наступлением осени темнеет рано, поэтому горожане должны находиться в сквере без боязни, с комфортом», — добавил Александр Астахов.

А вот сквер по улице Байкальской получил название «Сквер студенческих отрядов». Его территория занимает 7 тысяч квадратных метров. Будет оборудована спортивная площадка с гимнастическим комплексом и столом для игры в настольный теннис. Дополнительно установят воркаут-площадку. А для маленьких любителей природы и свежего воздуха установят уникальный игровой комплекс.

Также на шоссе Металлургов возводится еще один сквер, где совсем недавно был заброшенный пустырь. Здесь основной акцент сделан на спорт: на территории не будет детской площадки, зато появятся тренажеры.

В мэрии рассказали, что на благоустройство новых общественных пространств направят 47 миллионов рублей. Работы на объектах планируют завершить к концу августа.