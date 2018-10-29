/ Стюардесса из Челябинска претендует на победу в профессиональном конкурсе красоты

Девушка соревнуется с 32 россиянками-моделями.

Еще одна челябинка претендует на звание главной красавицы страны. Жанна Мазур может стать Miss Fashion, то есть победительницей профессионального соревнования между самыми стильными и обаятельными российскими моделями. Челябинка, помимо модельной карьеры, развивается профессионально: она стюардесса. Однако уже 30 октября она поднимется не в небо, а на сцену «Крокус Сити Холл» вместе с 32 соперницами.

Я участвую в российском конкурсе красоты. Главный приз — корона гран-при. Поддержать меня можно в смс-голосовании. Именно россияне решают, кто получит корону. Родной Челябинск, поддержи меня! — обратилась к друзьям и знакомым Жанна Мазур.

Отметим, что Челябинская область давно зарекомендовала себя на конкурсах красоты. Сейчас сразу три девушки борются за место в финале «Мисс Офис». Жительница Магнитогорска стала первой вице-мисс в конкурсе Maxim. В марте этого года челябинская студентка была признана самой красивой супермоделью в мире, а в ноябре 2017 выпускница челябинского вуза победила в конкурсе «Мисс Москва». И это лишь достижения прошедшего года. Кроме того, нельзя забывать об Ирине Шейк, известной модели, родившейся в Еманжелинске.