/ Челябинский проект Олега Митяева назвали лучшей социальной инновацией

Больше полутораста юных участников проекта получили возможность раскрыть таланты.

Фонд Олега Митяева, организовавший бесплатную помощь талантливым детям из Челябинска, находящимся в трудной жизненной ситуации, стал победителем конкурса социальных инноваций. С декабря 2010 года 160 детей учатся пению, театральному мастерству, постигают азы журналистики, их достижения отмечены множеством наград, у проекта даже есть «филиал» в Пласте.

Фонд Олега Митяева с проектом «Детская студия Олега Митяева город Челябинск» стал победителем Всероссийского конкурса социальных инноваций и качества услуг «Всё лучшее — детям» Общественной палаты РФ. В конкурсе приняли участие неправительственные некоммерческие организации, реализующие проекты и оказывающие услуги для детей и семей с детьми. Победа в конкурсе предполагает участие в торжественной церемонии награждения дипломом и памятным знаком «Лучшее — детям» на Всероссийском форуме «Все лучшее — детям!» 29 ноября 2018 года в Общественной палате Российской Федерации в Москве, а также упоминание в буклете о победителях. — рассказали сайту «Первый областной» в Общественной палате региона.

Отметим, что выдвинуть на конкурс проект «Детская студия Олега Митяева» порекомендовала общественная палата Челябинской области.