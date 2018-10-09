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/ Борис Дубровский отметил низкую закредитованность Челябинской области

Борис Дубровский отметил низкую закредитованность Челябинской области

Об успехах губернатор рассказал на встрече с Николаем Цукановым.
сегодня в 10:34
  |  Общество

В рамках рабочего визита в Магнитогорск полпред президента в УрФО Николай Цуканов встретился с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Глава региона отметил положительную динамику развития области, отметив успехи областного правительства.

С начала года прирост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет составил 12,6%, общая сумма поступлений за девять месяцев 2018 года превысила 143 млрд рублей. Уровень закредитованности — один из самых низких в стране. — отметил губернатор Челябинской области.

Отметил глава региона и рост объема инвестиций по итогам первого полугодия — он превысил 106 миллиардов рублей. На 12,7% вырос внешнеторговый оборот, а консолидированная прибыль крупных и средних предприятий Южного Урала увеличилась 31% и превысила на сегодня по области 140 млрд рублей.

За восемь месяцев этого года индекс промышленного производства составил 101,1%. В плюсе работают основные базовые отрасли, в том числе обрабатывающие производства, энергетика, производство оборудования, электронной техники, добывающий сектор. Собрано свыше 1 млн 700 тысяч тонн зерна. Уборочная страда завершается успешно — область реально выходит на 2 млн тонн зерновых. Весомое увеличение, на 12,4% произошло в части грузооборота автомобильного транспорта, объем работ в строительстве увеличился на 9,4%. — добавил Борис Дубровский.

Проявились положительные изменения и в социальном блоке. С учетом роста доходов областного бюджета, Борис Дубровский поручил сохранить региональные льготы в привязке к возрасту, а не сроку выхода на пенсию. Помимо того, губернатор выступил с инициативой ввести дополнительную льготу для пенсионеров по транспортному налогу. Помимо того, челябинские пенсионеры получат повышенную единовременную выплату в размере 700 рублей.

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