Три челябинских депутата вошли в топ-100 рейтинга Forbes

Третью строчку занял Константин Струков.

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Финансово-экономический журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов Российской Федерации. В этот топ попали три депутата Челябинской области.

На третьей строчке рейтинга расположился депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков. Суммарный доход его семьи составляет 5054.69 миллионов рублей, его личный доход — 5054.53 миллионов рублей. Также в рейтинге указано, что господин Струков имеет в собственности девять объектов недвижимости.

Также в рейтинг вошли экс-депутаты Законодательного собрания Николай Янов и Александр Фёдоров. В новый созыв регионального парламента, избранный в прошедшее воскресенье, они не вошли. Тем не менее, они присутствуют в рейтинге издания.

На 50 строчке — Александр Фёдоров с семейным доходом в 287.81 миллионов рублей, где его личный доход составляет 287.68 миллионов рублей. Количество недвижимости в семье Фёдорова равняется восьми. Следом, на 51 месте в рейтинге, находится Николай Янов. Семейный доход — 285.95 миллионов рублей, личный доход Янова — 1,29 миллионов рублей, недвижимость, которой владеет Янов — четыре.

«В качестве ранжирующего показателя в рейтинге выбран семейный доход, т. е. сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей. Если представитель власти является индивидуальным предпринимателем, то его доход, по сути, является „выручкой“, а не личным доходом, но текущие требования к декларациям госслужащих не различают два этих вида дохода. В числе объектов недвижимости учтены земельные участки, жилые и дачные дома, квартиры и другие активы», — рассказали в издательстве Forbes.

Отметим, что возглавил рейтинг богатейших госслужащих и депутатов депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который возглавляет предприятие по добыче краба, покупкой доли в котором интересовалась телеведущая Ксения Собчак. Его семейный доход составляет 6226.14 миллионов рублей.