«Содержит 122 тома»: дело депутата Госдумы Вадима Белоусова поступило в Челябинский областной суд

Вместе с ним фигурантом проходит главбух «Первого хлебокомбината» Маргарита Бутакова.

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Уголовное дело в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и главного бухгалтера «Первого хлебокомбината» Маргариты Бутаковой поступило в Челябинский областной суд. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

«На момент поступления уголовное дело содержит 122 тома», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее обвинение по делу Белоусова и его тещи утвердила Генпрокуратура РФ. По данным СК, в период с 2010 по 2014 год они в составе ОПГ вместе с экс-губернатором Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку. В ходе предварительного следствия Белоусова лишили депутатской неприкосновенности.

«Получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства в сфере распределения государственных заказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей», — прокомментировали в ведомстве.

Сам Белоусов свою вину не признает. Об этом неоднократно заявляли он и его адвокат Игорь Трунов.

Напомним, согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности Госдума дала в декабре 2018 года. Вадиму Белоусову предъявили обвинение в получении в составе ОПГ взятки в особо крупном размере. Судом в Екатеринбурге он был отправлен под подписку о невыезде.

Добавим, что на сегодняшний день Михаил Юревич находится в международном розыске.