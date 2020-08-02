Три человека с коронавирусом умерли за сутки в Челябинской области

Суточный прирост составил 110 человек.

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На сегодняшний день, 2 августа, в Челябинской области зарегистрировано 12023 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 110 из них — за последние сутки. 3702 человека находятся в больницах и получают все необходимое лечение. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«За последние сутки из медицинских учреждений Челябинской области выписаны 7 человек. Всего за период пандемии коронавируса в регионе выздоровело 8022 пациента»,— прокомментировали в ведомстве.

42 человека переведены в лечебные учреждения других регионов и получают там необходимую медицинскую помощь.

«За прошедшие сутки умерли три человека. От других причин: гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 63 года; атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 91 год; — хроническая обструктивная болезнь легких, хроническое легочное сердце (ковид сопутствующий) — пациент, 78 лет»,— добавили в ведомстве.

Напомним, как ранее сообщала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, ситуация по заболеваниям остается стабильной. Вероятно, на следующей неделе уровень заболеваемости снизится.

В Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Это значит, что все массовые мероприятия все еще находятся под запретом. Также в регионе действует обязательный масочный режим.