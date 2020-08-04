Почти 4 000 человек продолжают лечиться от COVID-19 в Челябинской области

Общее число заразившихся составляет 12 233 случая.

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103 новых случая коронавируса зафиксировано министерством здравоохранения Челябинской области. По официальным данным ведомства на вторник, 4 августа, число больных COVID-19 за весь период пандемии составило 12 333 человека. Из них продолжают лечение 3 810 человек.



«За прошедшие сутки выписаны 77 человек. Всего 8 119 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 409 357. За прошедшие сутки — 2612 тестов»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Коронавирус, как сопутствующее заболевание, стал причиной смерти 3 человек. Один из них — 58-летний мужчина, у которого инфекция прибавилась к инфаркту миокарда и сердечной недостаточности. От ковида как основного заболевания по официальным данным не умер никто.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: острое нарушение мозгового кровообращения, церебральный атеросклероз, ковид сопутствующий — пациентка, 80 лет, острый инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 58 лет, острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 73 года»,— добавили представители минздрава региона.

Напомним, Челябинская область до 9 августа живёт в режиме повышенной готовности. Пока нет информации, будет ли он продлён на более долгий срок. Также в области сохраняется масочный режим, запрет на массовые мероприятия. Рекомендательный характер для людей в возрасте 65+ составляет самоизоляция.