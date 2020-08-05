В Челябинской области впервые за 3 месяца меньше 100 заболевших коронавирусом за сутки

За этот же период было выписано 236 пациентов.

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Впервые с конца мая число суточных подтверждений коронавируса в Челябинской области не превысило 100 человек. По данным регионального министерства здравоохранения на утро среды, 5 августа, на Южном Урале подтверждены 99 новых случаев инфекции. Общее число заболевших за весь период пандемии составляет 12 332 человека. Также был достигнут и высокий показатель по выписке, утверждают представители минздрава.



«Больных COVID-19 — 3669 человек. За прошедшие сутки выписаны 236 человек. Всего 8355 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 412 985. За прошедшие сутки — 3628 тестов»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

При этом, согласно официальным данным, на стабильном уровне находится смертность от инфекции. За прошедшие сутки зарегистрированы 4 гибели людей с COVID-19. У одного из них вирус был основным заболеванием.

«За прошедшие сутки умерли 4 человека. От COVID-19: пациент, 63 года. От других причин: лейкоз, ковид сопутствующий — пациент, 31 год; лимфома, ковид сопутствующий — пациентка, 72 года; атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 81 год»,— добавили представители минздрава.

Напомним, Челябинская область по-прежнему находится в режиме повышенной готовности. Последний раз его срок был продлён до 9 августа. В настоящий момент неизвестно, снимут ли меру. Также в регионе по-прежнему запрещены массовые спортивные и культурные мероприятия, а людям возраста 65+ рекомендуется соблюдать самоизоляцию.