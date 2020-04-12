Три бурых медвежонка появились в челябинском приюте диких животных

Волонтёры нашли малышей истощёнными от голода.

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Сегодня утром, 12 апреля, в Челябинском приюте диких животных и птиц «Спаси меня» появились новые обитатели — три бурых маленьких медвежонка. Малыши были истощены от голода и спаслись только благодаря волонтёрам.

«Медвежат сегодня в приют привезли добровольцы из Тюмени. Волонтеры пробыли в дороге пятнадцать часов и проехали более четырехсот километров, чтобы доставить сирот к нам. Мишкам около двух месяцев и это два брата с сестрой»,— рассказал челябинский ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, медвежат обнаружили местные жители поселка Ханты-Мансийского автономного округа — Югры истощенными от голода. Как предположил ветеринар, браконьеры убили медведицу и оставили ее потомство на произвол судьбы. К счастью, малышей вовремя нашли местные жители, а после о них позаботились волонтеры.

«Сейчас медвежата находятся на карантине. В ближайшее время мы разработаем план по их возвращению в дикую природу»,— добавил зоозащитник.

Напомним, на прошлой недели приют диких животных и птиц пополнился ещё одним обитателем — хамелеоном. Его нашли замёрзшим в одном из дворов Челябинска и сразу же доставили в приют. Там экзотическое животное отогрели, привели в чувство и накормили.