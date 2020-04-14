Дикие животные на Южном Урале начали выходить в города и села

Семейство косуль заметили возле Трехгорного.

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Пока продолжается режим обязательной самоизоляции, людей на улице должно быть очень мало. Особенно это касается небольших городов и поселений, где собственных участков в избытке и люди стараются не выходить за их пределы.

Вот и возле Трехгорного местный житель обнаружил семейство косуль, которые разгуливали на горе Половка. Как отметил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, это абсолютно нормальное явление.

«Здесь нет ничего противоестественного. В Челябинск тоже дикие животные заходят, это всегда было. Не нужно их отлавливать, они приходят за кормом. Покушают и уйдут, не надо обращаться на них внимания», — отметил Виталий Безруков.

Он также подчеркивает, что этих пугливых животных не нужно трогать и беспокоить. А вот охотиться на них и вовсе запрещено, иначе браконьеры заплатят немаленький штраф.

Сейчас охота разрешена лишь на птицу, и то на озерах и болотах. Но вопрос, будет ли охота в регионе — сейчас на рассмотрении. Все-таки, сложная эпидемиологическая обстановка вносит большие коррективы в привычный уклад жизни.