Медвежата, спасенные в Челябинской области, отправятся в Хабаровск

На самолете они вылетят из Екатеринбурга в реабилитационный центр.

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Трое медвежат, которых доставили в Челябинскую область из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, скоро поедут в реабилитационный центр. Малыши, когда их привезли, были истощены. В Челябинске они проживали в приюте для диких животных «Спаси меня», где за ними ухаживал ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян.

После того, как медвежата окрепли и начали чувствовать себя хорошо, было принято решение о том, что их отправят в реабилитационный центр для диких животных «Утес», который находится в Хабаровском крае.

«Сегодня из Екатеринбурга в Хабаровск на нашем рейсе отправятся три бурых медвежонка (два брата и сестричка)», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

Напомним, что медвежат доставили в приют «Спаси меня» доставили 12 апреля. Их обнаружили в поселке Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, после чего были переданы волонтерам. Предположительно, мама-медведица была убита браконьерами, которые бросили медвежат на верную гибель.