Три брата из села Кундравы, что под Чебаркулем, спели на сцене всероссийского телеконкурса юных талантов «Синяя птица». Их выступление заставило жюри плакать.
Братья Серафим, Севастьян и Тимофей Бердины учатся в сельской музыкальной школе. Строгого отбора в учебное заведение нет — учиться в школу берут всех желающих. Но мальчики на особом счету, так как их мама — педагог по хору. Собственно она и готовила их к выступлению на «Синей птице».
На телепроекте братья исполнили песню Елены Попляновой на стихи известного в Челябинской области поэта Андрея Середы. Всю свою жизнь Андрей провел в инвалидном кресле и, вероятно, поэтому тонко чувствовал жизнь. На жюри стихи, музыка и исполнение мальчиков произвели неизгладимое впечатление. Актер Евгений Миронов даже не смог сдержать слез.
«Этот номер стопроцентно войдет в золотую летопись „Синей птицы“. Это абсолютное открытие для нас. По статистике, настоящие самородки приезжают на „Синюю птицу“ как раз из маленьких сел и деревень. Наверное, у нас есть этот загадочный секретный код. Вы — настоящее достояние России», — прокомментировал выступление мальчиков народный артист, пианист-виртуоз, член жюри «Синей птицы» Денис Мацуев.
Прошли ли мальчики в финал проекта, станет известно через неделю. А пока зрители могут отдать за них свой голос, отправив СМС.