Три брата из Кундравов довели до слез жюри телепроекта «Синяя птица»

От нахлынувших чувств кое‑кто даже заплакал

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Три брата из села Кундравы, что под Чебаркулем, спели на сцене всероссийского телеконкурса юных талантов «Синяя птица». Их выступление заставило жюри плакать.

Братья Серафим, Севастьян и Тимофей Бердины учатся в сельской музыкальной школе. Строгого отбора в учебное заведение нет — учиться в школу берут всех желающих. Но мальчики на особом счету, так как их мама — педагог по хору. Собственно она и готовила их к выступлению на «Синей птице».

На телепроекте братья исполнили песню Елены Попляновой на стихи известного в Челябинской области поэта Андрея Середы. Всю свою жизнь Андрей провел в инвалидном кресле и, вероятно, поэтому тонко чувствовал жизнь. На жюри стихи, музыка и исполнение мальчиков произвели неизгладимое впечатление. Актер Евгений Миронов даже не смог сдержать слез.

«Этот номер стопроцентно войдет в золотую летопись „Синей птицы“. Это абсолютное открытие для нас. По статистике, настоящие самородки приезжают на „Синюю птицу“ как раз из маленьких сел и деревень. Наверное, у нас есть этот загадочный секретный код. Вы — настоящее достояние России», — прокомментировал выступление мальчиков народный артист, пианист-виртуоз, член жюри «Синей птицы» Денис Мацуев.

Прошли ли мальчики в финал проекта, станет известно через неделю. А пока зрители могут отдать за них свой голос, отправив СМС.