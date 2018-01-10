/ Три автобусных маршрута остались без перевозчиков в Челябинске

Управление транспорта начало «оздоровление» системы перевозок.

Управление транспорта Челябинска расторгло договоры с частными перевозчиками. Причиной стало нарушение со стороны подрядчика. Временно свое существование под эгидой «частников» прекратили маршруты № 37 «ЗЭМ — 47 микрорайон», № 79 «Зоопарк — ЧМК» и № 9 «Бейвеля — Мамина».

В настоящее время идет процедура выдачи свидетельств на осуществление перевозок по указанным маршрутам без проведения торгов. Это временная мера, закон нам это позволяет. — рассказал сайту «Первый областной» начальник Управления транспорта Роман Болотов.

Отметим, что в ближайшее время будут объявлены открытые конкурсы на обслуживание освободившихся маршрутов на постоянной основе. Сейчас ведется работа по поддержанию бесперебойной работы.