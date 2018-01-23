/ Из-за морозов отменили междугородние автобусные рейсы из Челябинска

Низкие температуры продержатся до конца недели.

Сильные морозы, установившиеся в Челябинской области, вмешались в работу междугороднего транспорта. Автовокзалы не смогли обслужить всех пассажиров 23 января. Из-за низкой температуры некоторые перевозчики не вышли в рейс, билеты на многие междугородние автобусы были распроданы за несколько дней до холодного вторника.

По расписанию у нас должно было выйти 350 рейсов. 28 не вышли по погодным условиям. Хочу успокоить наших пассажиров: трассы открыты, дороги в проезжем состоянии. Из-за низких погодных температур произошли вот эти отмены. — рассказала сайту «Первый областной» администратор автовокзала «Центральный» Мария Мунирова.

Тех, кто уже купил билеты на отменившиеся рейсы, автовокзал отправляет на других автобусах. Например, в Сибай теперь нужно добираться через Магнитогорск с одной пересадкой.



По данным синоптиков, морозы продержатся до конца недели. Пассажирам, которые хотят воспользоваться междугородним транспортам, предлагают сначала узнать, состоится ли поездка. Для этого можно позвонить в справочную по номеру 778 62 42 или проверить информацию на сайте av74.ru.

