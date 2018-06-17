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/ Коммунальщики назвали дату третьего этапа опрессовки в Челябинске

Коммунальщики назвали дату третьего этапа опрессовки в Челябинске

Отключения горячей воды пройдут в четырех района города.
сегодня в 13:39
  |  Общество

Представители «Уральской теплосетевой компании» назвали сроки третьего этапа отключения горячей воды в домах челябинцев. Очередные гидравлические испытания пройдут с 26 июня по 10 июля. Под «экватор» опрессовки попали жители четырех районов города.

В ходе испытаний будет повышаться давление в определенном контуре системы теплоснабжения и производиться временная выдержка. После чего давление на участке трубопроводов снизится до рабочего. Данный метод обследования позволяет выявить признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. — рассказали сайту «Первый областной» в «УТСК».

Опрессовочный участок № 12

Улицы Набережная, Калинина, Кирова, Береговая, Каслинская, Свердловский проспект, Кыштымская, Российская, проспект Победы, Братьев Кашириных, Работниц.

Опрессовочный участок № 13

Улицы Гончаренко, Вагнера, Барбюса, Дзержинского, Гражданская, Отечественная, Новороссийская, 5-я Электровозная, Л. Толстого, Ю. Бульвар, Трубников, Гранитная, Энергетиков, Славянская, Якутская, Кронштадская, Энергетиков, Аптечная, Агалакова, Крамского, 9-го Мая, Южный бульвар, Ш. Руставели, Литовская, Многостаночников.

Опрессовочный участок № 14

Улицы Псковская, Пирогова, пер. Арматурный, Копейское шоссе, Трубосварочная, 1-я Трубосварочная, Трубоэлектросварочная, Угольная, поселок Мясокомбината.

Опрессовочный участок № 15

Улицы Главная, пр. Комарова, Краснофлотская, Октябрьская, пер. Мамина, ул. Мамина, Танкистов, Хохрякова, Чоппа, Южноуральская.

Опрессовочный участок № 16

Улицы Доватора, Воровского, Блюхера, Луганская, Курчатова, Сулимова, ул. Каменный лог, Федорова, Омская, Техникумовская, Шаумяна, Елькина, Крупской, Троицкий тракт, Шарова, Локомотивная, Деповская, Паровозная, Заслонова, Рессорная, Ударная, 30 лет Октября, Кропоткина, Бригадная, Загородная, Окружная 1-я, Окружная 2-я, Тарасова, Бульдозерная, Книжная, Новоэлеваторная, Кузнецова, Калининградская.

Напомним, сейчас в Челябинске завершается второй этап опрессовки. От горячего водоснабжения отключен 1251 дом в пяти районах города.

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