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/ 79 домов в Челябинске останутся без воды на две недели

79 домов в Челябинске останутся без воды на две недели

Последний этап опрессовки стартует 7 августа.
сегодня в 11:10
  |  Общество

Коммунальные службы завершают опрессовку в домах челябинцев. В Тракторозаводском районе города во вторник, 7 августа, отключат холодную воду. Завершающий этап проверки и ремонта сети водоснабжения традиционно продлится две недели.

Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации города.

Последний этап опрессовки затронет жителей десяти улиц Тракторозаводского района. Без холодной воды останутся жители 79 жилых домов. Ищите свой адрес здесь:

Тракторозаводский район.

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