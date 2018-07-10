/ 137 домов останутся без воды в Челябинске. Адреса

Коммунальщики проведут плановые замены деталей в трубах.

Завтра, 11 июля, жителям десятков домов Челябинска придется непросто. В Калининском и Тракторозаводском районах будет отключена холодная вода. МУП ПОВВ предупреждает о том, что коммунальные службы будут проводить ремонт.

Плановые работы пройдут по Братьев Кашириных, 103. Здесь запланировано устранение повреждения на водоводе диаметром 700 миллиметров. На улице Салютная, 42 — плановая замена двух задвижек д-150. — сообщили сайту «Первый областной» в МУП ПОВВ.

Без воды останутся 137 домов.

В Калининском районе будут устранять повреждения на водоводе большого диаметра. Отключения коснутся домов по адресам: Молодогвардейцев, 51/1, 57/2, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 64А, 64Б, 65, 66, 66А, 66Б, 68, 68А, 68Б, 68 В, 68 Г, 68Д, 70, 70А, 70Б, 70 В, 70 Г; Ворошилова 51, 53, 53А, 53Б, 55, 55А, 55Б, 57, 57А, 57Б, 57В; 250-летия Челябинска, 1, 1А, 1Б, 5, 5А, 5Б, 7, 9; Братьев Кашириных, 88, 90, 92, 100, 100А, 102, 102А, 102Б, 102 В, 104Б, 105, 105Б, 106, 106А, 107, 107А, 107Б, 107БК1, 107 В, 108, 108А, 108Б, 110, 110Д, 129, 129Б, 129В; Университетская Набережная, 38, 40; Солнечная, 70, 72, 74; 40-летия Победы, 41А, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49; Ворошилова, 53 В.

В Тракторозаводском районе на Салютной, 42 будет проводиться замена двух задвижек. Без водоснабжения останутся дома по адресам: Грибоедова, 30А, 37, 38, 39, 39А, 40, 40А, 40Б, 41, 41А, 42, 44, 35, 36; Крылова, 3, 5, 5А, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 20; Артиллерийская, 80, 101; Салютная, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Горького, 19, 21, 21А, 23, 23А, 25.