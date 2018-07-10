/ Эффективность властей, подготовка к отопительному сезону и «коммуналка». Смотрите на 1obl. tv совещание глав

На повестке четыре доклада.

Завтра, 11 июля, губернатор Челябинской области в очередной раз проведет совещание с главами муниципалитетов и руководителями госорганов. Перед Борисом Дубровским выступят с четырьмя докладами. В повестке дня несколько тем. Первым выступит первый заместитель министра экономразвития региона Наталья Лугачева. Она расскажет о лучших инициативах региона по созданию благоприятного инвестклимата.

Следующий — замгубернатора Челябинской области Олег Голицын. Он доложит о результатах оценки эффективности деятельности властей за 2017 год.

Министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин выступит с докладом о программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также он доложит о том, как идет передача в концессию объектов ЖКХ всех государственных и муниципальных унитарных предприятий, управление которыми было признано неэффективным. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Завершится совещание «острым» докладом. Министр тарифного регулирования и энергетики области Татьяна Кучиц прокомментирует ситуацию с повышением коммунальных платежей с 1 июля. Максимальный рост зафиксирован за услуги водоотведения.

Следить за ходом совещания можно в прямом эфире на сайте «Онлайн ТВ». Совещание состоится в среду, 11 июля. Начало в 10 часов.