Тревожные кнопки появились в каретах скорой помощи Челябинска

Теперь в случае нападения на медиков им на помощь подоспеет Росгвардия.

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В СМИ периодически публикуются сообщения о нападениях на бригады скорой помощи. Фельдшеры и водители приезжают на вызовы и оказывают медицинскую помощь, порой рискуя собственными жизнями. Во многих крупных городах России бригады «скорой» уже давно выезжают к пациентам с тревожной кнопкой. Дошла практика и до Челябинска. В начале года такие брелки появились в 76-ти машинах.

«В случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций, противоправных действий в отношении бригады скорой помощи, они могут нажать тревожную, в результате чего сигнал тревоги поступает на централизованный пульт вневедомственной охраны. Оператор пульта видит место положения кареты скорой помощи и незамедлительно присылает туда наряд группы задержания», — рассказал начальник отдела внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности Управления Вневедомственной охраны Челябинской области войск Национальной гвардии Дмитрий Овчинников.

Наряд Росгвардии приедет на место происшествия в кратчайшие сроки. С начала года тревожной кнопкой уже дважды воспользовались сотрудники скорой помощи.

«Приехали на вызов, поводом было наркотическое опьянение, по факту оказалось, что на вызове труп мужчины с явными признаками биологической смерти и еще несколько человек в неадекватном состоянии, скорее всего, тоже в наркотическом опьянении. Требовали его оживить, было объяснено, что мужчина умер, но никаких доводов они не воспринимали. Начали сыпаться угрозы, после этого мы вышли и по тревожной кнопке вызвали Росгвардию. Приехали быстро, в течение 4 минут. Мы вместе с ними повторно зашли на вызов, еще раз все объяснили и уехали», — отметил Евгений Левченко, фельдшер Станции скорой медицинской помощи Тракторозаводского района Челябинска.

Евгений Левченко также рассказал, что экстренные ситуации периодически случаются. По его мнению, тревожная кнопка поможет быстрее разобраться с конфликтом.

«Спокойнее стало, в любом случае, если будет какая-то чрезвычайная ситуация, быстро отреагирует Росгвардия. И они служба, а не частное предприятие, они смогут сразу войти в квартиру, а не ждать допуска от полиции. Даже, если нападение будет на вызове, шансы остаться живым и здоровым стали выше», — поделился фельдшер.

Напомним, президент лично потребовал от силовиков обеспечить безопасность медицинских работников. В связи с этим инициатива распространения положительного опыта внедрения тревожных кнопок была поддержана департаментом Министерства здравоохранения