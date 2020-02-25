«Не может стоять и говорить»: политолог пожаловался, что час ждал «скорую» для своей матери в Челябинске

76-летняя женщина упала и не могла дотянуться до телефона.

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Инцидент произошел с пожилой мамой челябинского политолога Андрея Лаврова. Он пожаловался, что скорая медицинская помощь ехала на вызов к его маме более часа.

«Маме стало плохо вчера, упала, не могла дотянуться до телефона. Соцработник не смог попасть в квартиру, позвонила мне. Огромное спасибо этому соцработнику. Пока я с мамой был, она вызывала „скорую“. Я виноват, что сразу сам не позвонил. Угроза жизни, на мой взгляд, была — она под капельницей, пневмонию поставили. Человек не может стоять и говорить, 39 температура. Если бы не врачи, то неизвестно, что могло бы быть», — поделился Андрей Лавров.

В пресс-службе Горздрава пояснили, когда поступил вызов, а также каким образом пациентке оказали помощь.

«Вызывал „скорую“ соцработник. Вызов поступил в 9.29 с поводом „трясёт“. Была присвоена 7 категория срочности — когда нет угрозы жизни. В 10.20 поступил ещё один звонок с уточнениями. Дальше срочность была повышена. В 10.35 бригада была у пациента. Пациента направили в ГКБ № 1. Никакой угрозы жизни не было. С совокупностью жалоб решили госпитализировать, вся помощь оказывается», — сообщили в пресс-службе.

Также добавили, что в момент произошедшего было несколько вызовов на ДТП, в том числе — с пострадавшим ребенком. Поэтому в первую очередь экипажи были направлены туда.