/ «Челябинская область — привлекательный регион». Борис Дубровский призвал не поддаваться социальной тревоге

Губернатор попросил решать проблемы конструктивно.

Социальную тревогу в Челябинской области осудил губернатор. Он призвал не поддаваться влиянию оппонентов, которые стараются подорвать имидж Челябинской области, вселяют в молодые умы пессимизм и разочарование. По мнению главы региона, главным показателем успешного развития области является прирост населения. Этот показатель в регионе высокий.

Челябинская область по-прежнему остается регионом, привлекательным для инвестиций и людей. Вопреки домыслам, население Челябинска не уменьшается, а напротив — растет. Только за прошлый год челябинцев стало больше на 3403 человека, из них 1123 за счет естественного роста и 2280 человек приехали сюда жить и работать. В Челябинске сегодня живет более миллиона двухсот тысяч человек, и я рассчитываю, что в этом году мы также будем иметь прирост. — сказал Борис Дубровский.

Такое заявление губернатор сделал во время обращения с посланием к депутатам Заксобрания. Он также сказал, что понимает корень общественной тревоги.

Часть наших земляков увлеклась протестной риторикой, которая не решает проблему, но наносит имиджевый урон нашему региону. Между тем предложены вполне рабочие и эффективные площадки для широкого гражданского диалога, прежде всего, это Общественная палата Челябинской области. Там сегодня во многом локализуется вся проблемная повестка, в результате чего публичная протестная активность снизилась в разы. — заявил Борис Дубровский.

Губернатор сообщил, что в регионе продолжается поиск принципа устойчивого развития, который удовлетворил бы и жителей Челябинской области, и потребности территории.