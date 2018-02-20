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/ Почти пять миллионов рублей потратят на реабилитацию наркозависимых в Челябинской области

Почти пять миллионов рублей потратят на реабилитацию наркозависимых в Челябинской области

Это покроет затраты на лечение 90 человек.
сегодня в 12:09
  |  Общество

До 2020 года из областного бюджета выделят 4,5 миллиона рублей в рамках программы «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области». Соответствующее решение приняли сегодня, 20 февраля, на заседании правительства Челябинской области. Деньги получат региональные некоммерческие организации.

На социальную реабилитацию и ресоциализацию одного наркозависимого потратят не более 50 тысяч рублей. В течение этого года бесплатную помощь окажут 30 наркозависимым южноуральцам.

Субсидии организациям, входящим в областной реестр, будут предоставляться на возмещение фактических затрат, связанных с предоставлением соответствующих услуг на основании направления врача-нарколога Челябинской областной наркологической больницы. В прошлом году субсидии получили три организации. Новшеством этого года стало то, что порядок предоставления субсидии приняли сразу на три года вперед и увеличен объем финансирования, что позволит большему числу граждан пройти необходимую социальную реабилитацию. — сообщила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Уже названы пять организаций, которые займутся реабилитацией за счет средств из областного бюджета. Это челябинские центр социальной адаптации «Спарта 74», центр социальной адаптации людей с наркотической и алкогольной зависимостью «Вершина», реабилитационный центр «Ренессанс — ХХI век», центр реабилитации «ОНИС», а также «Магнитогорский благотворительный фонд «Гражданская инициатива».

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