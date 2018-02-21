/ Степной шмель и кокушник ароматнейший под угрозой исчезновения в Челябинской области

Обновленную Красную книгу презентовали на Южном Урале.

Министерство Челябинской области назвало самые редкие виды растений, насекомых и животных на Южном Урале. Среди них оказались норка европейская, утка савка, дрофа, средний кроншнеп, водомерка сфагновая, краснокрыл Келлера, перламутровка Фрейя и степной шмель, а также ирис сизоватый, кокушник ароматнейший, липарис Лезеля, скрученник приятный, качим скальный, пион уклоняющийся, камнеломка болотная, астрагал Горчаковского, лен уральский, подорожник Крашенинникова, жирянка обыкновенная. Все они вошли в состав обновленной Красной книги.

Красная книга является официальным документом в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, дикорастущих растений и грибов на региональном уровне. Она ведется на основе систематически обновляемых данных и определяет меры их особой охраны. Виды, внесенные в региональную Красную книгу, составляют «золотой» генетический фонд области, который должен быть сохранен для будущих поколений людей. — рассказала сайту «Первый областной» исполняющая обязанности министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Красная книга Челябинской области в настоящий момент включает в себя 442 вида, среди которых 17 млекопитающих, 48 птиц, 5 рептилий, 3 амфибии, 5 рыб, 95 насекомых, 4 паука, 4 моллюска, 1 вид червей, 230 растений, 30 грибов. При этом часть видов, занесенных в Красную книгу Челябинской области, одновременно находится и под защитой Красной книги Российской Федерации, а также входит в Международную Красную книгу.