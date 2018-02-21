Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.52 +0.18 69.89 -0.01
Челябинск
сейчас
 
-4 °C
завтра
 
-10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Степной шмель и кокушник ароматнейший под угрозой исчезновения в Челябинской области

Степной шмель и кокушник ароматнейший под угрозой исчезновения в Челябинской области

Обновленную Красную книгу презентовали на Южном Урале.
сегодня в 09:28
  |  Общество

Министерство Челябинской области назвало самые редкие виды растений, насекомых и животных на Южном Урале. Среди них оказались норка европейская, утка савка, дрофа, средний кроншнеп, водомерка сфагновая, краснокрыл Келлера, перламутровка Фрейя и степной шмель, а также ирис сизоватый, кокушник ароматнейший, липарис Лезеля, скрученник приятный, качим скальный, пион уклоняющийся, камнеломка болотная, астрагал Горчаковского, лен уральский, подорожник Крашенинникова, жирянка обыкновенная. Все они вошли в состав обновленной Красной книги.

Красная книга является официальным документом в сфере охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, дикорастущих растений и грибов на региональном уровне. Она ведется на основе систематически обновляемых данных и определяет меры их особой охраны. Виды, внесенные в региональную Красную книгу, составляют «золотой» генетический фонд области, который должен быть сохранен для будущих поколений людей. — рассказала сайту «Первый областной» исполняющая обязанности министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Красная книга Челябинской области в настоящий момент включает в себя 442 вида, среди которых 17 млекопитающих, 48 птиц, 5 рептилий, 3 амфибии, 5 рыб, 95 насекомых, 4 паука, 4 моллюска, 1 вид червей, 230 растений, 30 грибов. При этом часть видов, занесенных в Красную книгу Челябинской области, одновременно находится и под защитой Красной книги Российской Федерации, а также входит в Международную Красную книгу.

Общество
Браконьерам удвоили штрафы за незаконное убийство животных
09.02.2018
Браконьерам удвоили штрафы за незаконное убийство животных
Общество
Вопрос с утилизацией мертвых животных решили в Челябинске
08.02.2018
Вопрос с утилизацией мертвых животных решили в Челябинске
Общество
Брошенные животные найдут приют в «ГорЭкоЦентре» в 2018 году
26.01.2018
Брошенные животные найдут приют в «ГорЭкоЦентре» в 2018 году
Общество
Евгений Тефтелев рассказал о судьбе животных из «ГорЭкоЦентра»
27.12.2017
Евгений Тефтелев рассказал о судьбе животных из «ГорЭкоЦентра»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
18-летний парень умер у себя в квартире при загадочных обстоятельствах
сегодня в 11:56
18-летний парень умер у себя в квартире при загадочных обстоятельствах
Общество
Виновник смертельного ДТП на Бродокалмакском тракте не согласился с мерой пресечения
сегодня в 11:53
Виновник смертельного ДТП на Бродокалмакском тракте не согласился с мерой пресечения
Общество
Морозы до минус 32 градусов прогнозируют синоптики в День защитников Отечества
сегодня в 11:49
Морозы до минус 32 градусов прогнозируют синоптики в День защитников Отечества
Спорт
Ветеран войны из Сосновского района посоревновался с земляками в скандинавской ходьбе
сегодня в 10:53
Ветеран войны из Сосновского района посоревновался с земляками в скандинавской ходьбе
Общество
Полицейские спасли мужчину и женщину на пожаре в Увельском поселке
сегодня в 10:49
Полицейские спасли мужчину и женщину на пожаре в Увельском поселке
Хоккей
«Трактор» переиграл подмосковный «Витязь» в первом матче после перерыва
сегодня в 10:43
«Трактор» переиграл подмосковный «Витязь» в первом матче после перерыва
Культура
В Голливуде наградили «Нелюбовь» за лучшее звуковое сопровождение
сегодня в 09:32
В Голливуде наградили «Нелюбовь» за лучшее звуковое сопровождение
Общество
Степной шмель и кокушник ароматнейший под угрозой исчезновения в Челябинской области
сегодня в 09:28
Степной шмель и кокушник ароматнейший под угрозой исчезновения в Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна