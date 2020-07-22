Третий раз в Челябинске стартует конкурс экологических инициатив «Эко-Проектор»

«Зеленый город» начал прием заявок.

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Общественная экологическая организация «Зеленый город» объявляет о старте приема заявок в рамках конкурса экологических инициатив «Эко-Проектор». Он проводится в Челябинске уже третий раз при поддержке Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).

На протяжении нескольких лет молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет присылают в конкурсную комиссию проекты экологической направленности. Комиссия отбирает самые актуальные. После этого победителям выделяются гранты на воплощение идеи, в 2018 году их было 27, в 2019 году — 28.

«Мы уже третий год поддерживаем этот конкурс и считаем, что традицию надо продолжать. Благодаря интересным идеям победителей во дворах высаживают деревья, в школах проводят экоуроки, мусор утилизируют по-новому — все это закладывает основы новой экокультуры», — комментирует директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

В этом году организаторы приняли решение убрать возрастные ограничения, что позволит принять участие в конкурсе всем жителям Челябинской области.

Конкурс традиционно будет проходить по пяти номинациям: эко-просвещение, эко-право, эко-продвижение, эко-добровольчество и эко-территория. Таким образом, будут рассмотрены проекты в области экологического просвещения и образования, правовой поддержки в сфере экологии, свободного доступа к информации и развития волонтерской деятельности. По итогам конкурса победителям на реализацию проектов будут предоставлены гранты до 100 000 рублей.

«Мы рады продолжить проведение конкурса, потому что победившие экологические инициативы помогают сделать наш город и Южный Урал чище и красивее», — пояснила директор общественной экологической организации «Зеленый город» Кристина Пелевина.

Прием заявок будет идти до 27 августа, заявки присылать по адресу: zelenyi_gorod@bk. ru.