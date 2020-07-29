Продолжается работа по очистке реки Миасс в Челябинске

Она проходит в рамках нацпроекта «Экология».

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В Челябинске продолжается очистка реки Миасс от растительности. Подрядная организация завершила работы на четвёртом участке — возле «Союзпищепрома». Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства экологии региона, с этой территории вывезли 2200 кубических метров мусора и водной растительности. Сейчас там чистят участок, который уже убирали в прошлом году. Это делается в рамках поддержания его состояния.



«В этом году из-за сильной жары и малого количества воды река начала вновь активно зарастать и покрылась ряской. Поэтому для поддержания порядка на реке подрядчик приступил к уборке растительности и мусора на участках, которые были убраны в прошлом году»,— рассказал сайту «Первый областной» заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Отметим, что работы проводят в рамках нацпроекта «Экология». В прошлом году от различных отходов очищен участок реки Миасс от элеватора «Союзпищепром» до моста улице Братьев Кашириных общей протяжённостью в 1,9 километров и площадью 5,9 гектар. Объем вывезенного мусора составил 8000 кубических метров.

В 2020 году от излишней водной растительности планируется очистка участка от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром» протяженностью 3 километра и площадью — 6,3 гектара.