Челябинские красотки примут участие в полуфинале конкурса «Мисс Офис — 2020»

Дистанционный отбор прошли три жительницы города.

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Несколько жительниц Челябинска прошли дистанционный отбор на участие в Международном конкурсе красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис — 2020». Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции отборочный тур был проведен в дистанционном формате.

Девушкам необходимо было отправить визитку в видеоформате, заполнить анкету и продемонстрировать творческий номер.

«Участницы, которые смогут представить свой регион в полуфинале конкурса: Обабкова Оксана, Снеткова Екатерина, Ковязина Марина. Марина продекламировала стихотворения, Оксана исполнила танец в латиноамериканском стиле, а Екатерина продемонстрировала свои навыки верховой езды», — сообщили сайту «Первый областной» сообщают организаторы Международного конкурса красоты «Мисс Офис».

В полуфинал войдет 100 девушек со всей России, в финал смогут попасть только 30. Победительнице конкурса полагается денежный приз в размере 2 миллионов рублей, а также возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора конкурса.