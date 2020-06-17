Без горячей воды и лифта полмесяца живут люди в девятиэтажке в Златоусте

Проблемы начались с 29 мая.

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Жители дома № 17 по улице Румянцева в Златоусте страдают сразу из-за двух коммунальных проблем. Уже больше двух недель они живут без горячей воды. По словам местных жителей не только они страдают без необходимой услуги. Такая же проблема есть в детсаду № 14.



«Нигде не перерыто. В чём проблема мы не понимаем. До ресурсника не дозвониться. В доме маленькие дети и пожилые люди. А из крана горячей воды бежит холодная»,— пожаловалась жительница дома № 17 на улице Румянцева.

В управляющей компании говорят, что не могут помочь. По словам жильцов, там лишь разводят руками.

«Денег нет, но вы держитесь. Именно так ответили в управляющей компании. Пишите в прокуратуру. И депутатов не видно. Они появляются только когда галочку поставить нужно. Просто бы ответили, почему отключили и когда всё это кончится», — жалуются жильцы.

Более того, отсутствие горячей воды — не единственная проблема. В доме № 17 перестал работать лифт. Он не функционирует почти месяц. В итоге жильцы 9-этажного здания с 29 мая вынуждены подниматься пешком. По их словам, лифтёры говорят, что заказали деталь из Китая, но когда она приедет — неизвестно.

«Только говорят — терпите и терпите. А когда это проблема решится неизвестно. А квиточки с начислениями становятся больше раз от раза»,— посетовала старшая дома Маргарита Воробьёва.

Помимо этого, в проблемном состоянии находятся подъезды и подходы к многоэтажке. После ремонтных работ, на месте осталась куча глины, которая несколько месяцев вживалась в нечто похожее на асфальт. В итоге ликвидировали неровности местные жители самостоятельно.