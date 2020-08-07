Стали известны адреса домов в Челябинске, попавших в пятый этап опрессовки

Новый этап гидравлических испытаний стартует 11 августа.

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В Челябинске вскоре стартует очередной этап гидравлических испытаний. АО «УСТЭК Челябинск» опубликовали адреса домов в четырех районах города, попадающих в зону проведения опрессовок. Горячую воду отключат в Калининском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах Челябинска.

«Проверка проводится в соответствии с требованием Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 6.2.13. „В процессе эксплуатации все тепловые сети должны подвергаться испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов“. Пятый этап гидравлических испытаний продлится с 11 по 25 августа 2020 года», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе АО «УСТЭК Челябинск».

Ознакомиться со списком адресов можно по ссылкам:

Калининский район

Советский район

Тракторозаводский район

Центральный район