Третий день Масленицы — среда-лакомка

В этот день по традиции накрывается богатый стол, а зять может прийти к теще и съесть столько блинов, сколько «душа вместит»

Третий день Масленицы носит говорящее имя — среда-лакомка. В этот день хозяйки на Руси старались накрыть стол как можно богаче, продемонстрировать свои кулинарные навыки.

Главным угощением, разумеется, были блины, а начинки удивляли своим разнообразием: на них шли варенье и фрукты, сыры и творог и многое другое.

Мы подготовили для вас несколько наиболее популярных рецептов. Выбирайте понравившийся из карточек и радуйте себя и своих домашних.

Кстати, именно в эту среду на масленичной неделе в гости к теще приходил зять и мог съесть столько блинов, сколько «душа вместит». Кстати, для него женщины пекли как сладкие, так и соленые блины. С ними связано поверье о том, что если зятю понравятся сладкие блины, то у него мягкий характер, а если соленые — то сложно теще с ним придется.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, в каких ресторанах в Челябинске можно попробовать блины с необычными начинками, как изменилась стоимость приготовления блинчиков по сравнению с прошлым годом и сколько блинов в день можно съесть без вреда для здоровья.