Стоимость приготовления домашних блинов в Челябинске выросла на 11,5%

Средний чек за порцию на четырех человек составит 121 рубль

В Челябинске готовятся встретить Масленицу по традиции с размахом. Местные хозяйки уже закупают необходимые продукты для приготовления любимого праздничного лакомства — блинов. По традиции большинство пекут сами и много — на семью, гостей и на гулянья. ИА «Первое областное» подсчитало, во сколько обойдется выпечка блинов в этом году.

За основу мы взяли традиционный и самый простой рецепт приготовления блинов: 130 граммов пшеничной муки, 300 миллилитров молока, 3 яйца, 30 граммов сахара и 40 граммов сливочного масла. Количества блинов должно хватить на четырех человек.

По данным Росстата, в феврале стоимость сливочного масла, без которого блины — не блины, выросла до 1228,5 рубля за килограмм, что на 38,6% больше, чем в феврале 2024 года. В прошлом году по темпам роста цены лидировали куриные яйца (+57,4% за год). А в этом, наоборот, яйца подешевели до 115,5 рубля за десяток (−11%). В феврале 2024 года их цена составляла 129 рублей за дюжину. Подросли в цене почти на четверть молоко и сметана. Литр молока обойдется хозяйкам в настоящее время в 93 рубля, а сметана — в 349,6 рубля за килограмм, то есть за каждые 100 граммов придется заплатить по 35 рублей.





Если рассчитать стоимость ингредиентов в граммовке по нашему рецепту, то получится, что порция для четырех человек обойдется челябинской домохозяйке в этом году в 121 рубль, что на 11,5% больше, чем в прошлом (в 2024-м — 108,5 рубля). Кстати, на прошлогоднюю Масленицу темпы роста цен были куда заметнее, ведь тогда порция блинов за год подорожала сразу на 27%.

На пшеничную муку хозяйка из Челябинска потратит 7 рублей (в 2024-м — 6,6 рубля), на молоко — 28 рублей (21,5 рубля), на яйца — 35 рублей (41,8 рубля), на масло — 49 рублей (36,5 рубля). Сахар также добавит к стоимости праздничного угощения порядка двух рублей на порцию.





Для любителей блинчиков со сметаной блюдо обойдется чуть подороже: за год стоимость сметаны выросла почти на 21%, до 349,6 рубля за килограмм. Средний чек в рознице на малую баночку сметаны 15% составит 69 рублей.

Постные блины (без яиц и молока) обойдутся гораздо дешевле, при этом в рецептах хозяйки советуют попробовать заменить обычную воду на газированную (без добавок). Тогда блинчики получатся воздушные, с «пузырьками» на поверхности. Подробнее о разных рецептах блинов — здесь.