/ 146 елочных базаров будут работать в Челябинске легально. Карта мест

«Первый областной» рассказывает, где купить дерево к Новому году без проблем.

Официально елочные базары в Челябинске заработают только в середине декабря. Именно там, на одобренных городской администрацией местах, можно будет приобрести в дом ели, сосны, пихты или их ветви. Распоряжение об организации елочных базаров уже подписано. До 15 декабря все в Челябинске должно быть готово к их открытию.

Распоряжение: разработать и утвердить схемы расположения мест продажи хвойных деревьев и букетов на специализированных ярмарках в срок до 15 декабря, оборудовать места для продажи хвойных деревьев и букетов в соответствии с утвержденной схемой расположения мест на организованных специализированных ярмарках, обеспечить санитарное содержание прилегающих к специализированным ярмаркам территорий в радиусе пятидесяти метров, организовать своевременный вывоз мусора. — говорится в документе.

Чтобы узнать, где рядом с вашим домом в 2018 году будут продаваться живые новогодние деревья, используйте нашу карту.