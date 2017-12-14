Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
59.14 +0.3 69.47 +0.17
Челябинск
сейчас
 
-13 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинцы готовы отдать полмиллиона за «отжиг» на корпоративе Шнура или Полины Гагариной

Челябинцы готовы отдать полмиллиона за «отжиг» на корпоративе Шнура или Полины Гагариной

﻿Широкое новогоднее празднование доступно половине работающих горожан.
сегодня в 11:09
  |  Общество

Во второй половине декабря у компаний начинается пора корпоративов. 20% челябинцев о них могут только мечтать, потому что компания и коллеги не готовы к веселью. Из других 80% чуть больше половины готовы выйти «в свет», пригласив на корпоратив ведущего, организовав шоу-программу. Эти цифры получил портал «Зарплата.ру», опросив более тысячи горожан. Только 4 респондента сообщили, что в программу их новогоднего корпоратива входило и выступление звезды. В Челябинск приезжали «Сплин» и Александр Буйнов.

Остальным горожанам мы предложили пофантазировать, кого из звезд они хотели бы видеть в качестве ведущего мероприятия или музыкального исполнителя. Чаще всего горожане называли Сергея Шнурова или Полину Гагарину. Больше всего владельцы компаний хотят видеть на корпоративной вечеринке группу «Руки вверх!» или соглашаются с соискателями — Полину Гагарину. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру».

cjbGRC1Z-HM.jpg

При этом не все челябинцы адекватно оценивают гонорар, который потребует звезда за свое выступление. Например, Андрей Малахов за проведение мероприятия просит 2 миллиона 450 тысяч рублей. Это 77 средних зарплат челябинцев. Однако жители южноуральской столицы уверены: звезда просит около полумиллиона рублей максимум.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Политика
Текстовая трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
сегодня в 13:45
Текстовая трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
Общество
Правительство области и ПАО «Мечел» заключат соглашение по улучшению экологии
сегодня в 13:39
Правительство области и ПАО «Мечел» заключат соглашение по улучшению экологии
Происшествия
17-летний подросток в тыквенной куртке потерялся в Челябинске
сегодня в 13:35
17-летний подросток в тыквенной куртке потерялся в Челябинске
Общество
Челябинцы выбрали Светлую сторону Силы
сегодня в 12:57
Челябинцы выбрали Светлую сторону Силы
Происшествия
Обвиняемый не дождался суда и умер в изоляторе на Южном Урале
сегодня в 12:53
Обвиняемый не дождался суда и умер в изоляторе на Южном Урале
Общество
СК проверяет чиновников Златоуста на халатность после сноса двух памятников архитектуры
сегодня в 12:49
СК проверяет чиновников Златоуста на халатность после сноса двух памятников архитектуры
Общество
Белорусский производитель лифтов намерен зайти на Южный Урал
сегодня в 12:24
Белорусский производитель лифтов намерен зайти на Южный Урал
Общество
Магнитогорскую колонию уличили в загрязнении окружающей среды
сегодня в 12:02
Магнитогорскую колонию уличили в загрязнении окружающей среды
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна