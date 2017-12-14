/ Челябинцы готовы отдать полмиллиона за «отжиг» на корпоративе Шнура или Полины Гагариной

﻿Широкое новогоднее празднование доступно половине работающих горожан.

Во второй половине декабря у компаний начинается пора корпоративов. 20% челябинцев о них могут только мечтать, потому что компания и коллеги не готовы к веселью. Из других 80% чуть больше половины готовы выйти «в свет», пригласив на корпоратив ведущего, организовав шоу-программу. Эти цифры получил портал «Зарплата.ру», опросив более тысячи горожан. Только 4 респондента сообщили, что в программу их новогоднего корпоратива входило и выступление звезды. В Челябинск приезжали «Сплин» и Александр Буйнов.

Остальным горожанам мы предложили пофантазировать, кого из звезд они хотели бы видеть в качестве ведущего мероприятия или музыкального исполнителя. Чаще всего горожане называли Сергея Шнурова или Полину Гагарину. Больше всего владельцы компаний хотят видеть на корпоративной вечеринке группу «Руки вверх!» или соглашаются с соискателями — Полину Гагарину. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру».





При этом не все челябинцы адекватно оценивают гонорар, который потребует звезда за свое выступление. Например, Андрей Малахов за проведение мероприятия просит 2 миллиона 450 тысяч рублей. Это 77 средних зарплат челябинцев. Однако жители южноуральской столицы уверены: звезда просит около полумиллиона рублей максимум.