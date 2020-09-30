Тренер в Челябинской области склонял спортсмена к приему допинга

Ранее мужчина уже был осужден за преступление по аналогичной статье.

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В Челябинской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении тренера, предлагавшего спортсмену препараты, запрещенные для использования в спорте.

Следствием установлено, что 46-летний тренер по силовым видам спорта покупал партии запрещенных препаратов, повышающих силовые показатели. Данные вещества он продавал, а также давал консультации по их применению. Кроме того, он склонил одну из своих подопечных к употреблению этих веществ перед соревнованиями, для того, чтобы улучшить ее результаты.

Во время оперативных мероприятий было изъято более 2600 таблеток, 200 ампул и 50 флаконов, в которых содержались сильнодействующие вещества.

«Расследование уголовного дела по статье „Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте“, а также трех преступлений по статье „Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта“ завершено. Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение наиболее тяжкого из инкриминируемых преступлений — лишение свободы на срок до 8 лет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что ранее данный тренер уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Судом он был приговорен к условному сроку.