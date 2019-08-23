Евгений Кузнецов пройдет через программу помощи после допинг-скандала

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» сделал официальное заявление.

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Сегодня днем, 23 августа, стало известно, что в допинг-тесте хоккеиста Евгения Кузнецова, который он сдал во время чемпионата мира 2019 года, был обнаружен кокаин. Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) дисквалифицировала челябинца на 4 года.

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», в котором выступает Евгений, опубликовал его слова на своем официальном сайте.

«Недавно ИИХФ уведомила меня, что из-за положительного теста на запрещенное вещество я буду отстранен от участия в международных соревнованиях на четыре года. Я решил принять это наказание. Представлять свою страну всегда было очень близко моему сердцу и предметом гордости для меня. Невероятно тяжело принять тот факт, что я не смогу надеть этот свитер в течение четырех лет. Я разочаровал очень многих людей, имеющих для меня важное значение, включая мою семью, товарищей по команде и друзей. Я понимаю, что единственный способ вернуть вас назад — взять на себя с этого момента ответственность за мою ситуацию и действия», — привел слова Кузнецова официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз».

Также сам клуб опубликовал свое заявление, в котором говорится, что «Вашингтон Кэпиталз» поддержит челябинского хоккеиста в тяжелое для него время.

«Нам известен положительный результат теста и соответствующие международные санкции, наложенные на Евгения Кузнецова. Мы разочарованы этим развитием событий и серьезно к этому относимся. Мы понимаем, что Евгений добровольно обратился за помощью в рамках образовательной и консультационной программы. Кроме того, мы стремимся обеспечить ему поддержку, необходимую для работы в этой ситуации. Мы будем поддерживать связь с НХЛ, поскольку они определяют следующие шаги», — говорится в официальном заявлении «Вашингтон Кэпиталз».

Также отмечалось, что клуб больше не будет давать никаких комментариев по сложившейся ситуации из-за деликатного характера, окружающего этот вопрос.

Напомним, дисквалификация означает, что воспитанник школы "Трактор" не сможет выступать на сборную России на Олимпиаде и Чемпионате мира. Однако будет ли он играть в НХЛ, решит сама лига.