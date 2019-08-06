Трехгорный стал территорией опережающего экономического развития

Об этом на встрече с жителями города объявил глава региона.

Сегодня, 6 августа, Алексей Текслер продолжает изучать проблемы Трехгорного. Ранее глава региона успел посетить местную школу и больницу.

После посещения сквера здоровья Алексей Текслер отправился на ФГУП Приборостроительный завод, который на данный момент принадлежит компании Росатом. Из-за секретности разработок журналистов не пустили на само предприятие, однако известно, что глава региона пообщался с работниками и провел совещание. Всех журналистов отправили в музей при заводе, куда позднее пришел и Алексей Текслер.

Здесь главе региона представили новую концепцию экомониторинга, которая поможет прогнозировать выбросы и высчитывать объемы загрязнения. Алексей Текслер в ответ на это предложил провести дополнительное совещания с представителями предприятия и недавно сформированным экологическим советом.

После этого глава региона провел встречу с жителями Трехгорного, где он также поделится впечатлениями от города. Алексей Текслер объявил о том, что сегодня пройдет встреча представителей, занимающихся здравоохранением в регионе, где будет выработано решение проблемы с вывозом тяжелобольных пациентов в другие районы области.

«Мы договорились об этом в том числе и с руководством „Росатома“. Подобные ситуации обсуждаются и на верхнем уровне, но предложение конкретно по Трехгорному состоит в том, чтобы расписать проблематику и выступить с предложениями. Принято решение о приобретении томографа и постройке диагностического центра сердечнососудистых заболеваний», — заявил Алексей Текслер.

Также глава региона предложил привозить в Трехгорный больных из ближайших населенных пунктов в рамках специального пропускного режима и поручил внедрить в район программу «Земский доктор». Кроме того Алексей Текслер остался крайне недоволен состоянием дорог на въезде в город.

«До Трехгорного невозможно доехать. Это действительно так, я сам вчера в этом убедился. Это не дорога и даже не полигон для танков», — заявил глава региона.

Алексей Текслер рассказал, что ранее он уже договаривался о проведении конкурса на ремонт дорожных участков. Глава региона подтвердил, что аукционы уже разыграны, и концу года будут отремонтированы как муниципальные, так и городские дороги.

В заключении глава региона заявил о том, что Трехгорному присваивается статус территории опережающего экономического развития, что позволит улучшить экономическую ситуацию в районе.