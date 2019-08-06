Алексей Текслер поручил построить новый стадион в Трехгорном

Об этом глава региона сообщил во время своей рабочей поездки.

Сегодня, 6 августа, Алексей Текслер отправился с рабочим визитом по Челябинской области. В этот раз глава региона посетил город Трехгорный.



Перовой остановкой стала местная школа № 106. Здание учреждения было построено еще в 53 году. Алексей Текслер осмотрел школьный спортзал. Преподаватели пожаловались на отсутствие спортивного стадиона: для проведения занятий учеников приходится водить на другую площадку, не относящуюся к школе.

Глава региона отметил, что на площадке рядом с учреждением можно сделать неплохой стадион, который он и поручил построить.

После этого Алексей Текслер отправился в местную городскую больницу. Глава региона оценил состояние палат и медицинской аппаратуры. Однако на встрече с работниками больницы, врачи отметили, что в учреждении не хватает специалистов-анестезиологов. Проблема отчасти вызвана тем фактом, что в закрытых городах не действует программа поддержки молодых докторов «Земский доктор». Из-за подобной нехватки кадров некоторых тяжелобольных пациентов приходится отправлять в Челябинск. Кроме того, есть проблема финансирования, которая вызвана закрытостью города. Алексей Текслер поручил правительству региона решить эту проблему.

После больницы глава региона успел посетить строящийся сквер здоровья, где наблюдал за ходом работ. Сдать проект планируют 25 августа. Алексей Текслер пообещал вернуться сюда и проверить как были выполнены работы.