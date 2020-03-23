«Курильщики тяжелее переносят коронавирус»: замминистра здравоохранения РФ развеял очередной миф

С заявлением Олег Салагай выступил после появления многочисленных сообщений о «пользе» курения на фоне инфекции.

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Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай заявил, что курящие люди тяжелее переносят новую коронавирусную инфекцию. Информация появилась в его Telegram-канале после того, как в социальных сетях распространились сообщения, в которых «знатоки» утверждают обратное.

«Вокруг темы коронавируса ходит много домыслов. Так, в соцсетях появилась информация о том, что якобы курильщики защищены от коронавируса. Сразу начали поступать вопросы, действительно ли это так. Нет, не так. Научные данные на текущий момент это утверждение опровергают. Напротив, именно курильщикам необходимо насторожиться»,— написал Олег Салагай.

По его словам, анализ данных, проведённый в марте этого года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что у курильщиков вероятность появления тяжёлых симптомов коронавируса повышается в 1,4 раза, и ещё в 2,4 раза повышается вероятность попасть в реанимацию и даже умереть.

«Надо сказать, что это логично, поскольку большой массив исследований показывает негативное воздействие курения на лёгкие и иммунную систему. Курильщики, как известно, страдают хроническими заболеваниями лёгких, в частности, хроническим бронхитом, и чаще страдают пневмонией»,— добавил замминистра здравоохранения РФ.

Поэтому, по словам Олега Салагая, курение — это дополнительный фактор риска более тяжёлой формы болезни при коронавирусной инфекции. И важно не только соблюдать меры профилактики, но и отказываться от табака.