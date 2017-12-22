/ Нетрезвый трехгорец покусал полицейского и отправился на 4 года в колонию

Правоохранителю причинили физическую боль.

Полицейский из Трехгорного этим летом оказался дважды покусан нетрезвым местным жителем. Правоохранитель сопровождал 21-летнего мужчину в больницу. Там специалисты должны были проверить, пьян ли трехгорец. Однако мужчина обиделся на полицейского и укусил в висок. Других сопровождающих он не тронул. Спустя время, когда трехгорца привезли уже в отдел полиции, он снова укусил правоохранителя, в этот раз за плечо.

Своими умышленными преступными действиями причинил потерпевшему телесные повреждения в виде ссадин и физическую боль. С учетом того, что подсудимый в период совершения указанного преступления имел условное осуждение за кражу и незаконное хранение наркотиков, суд по требованию государственного обвинителя отменил условное осуждение и назначил виновному по совокупности приговоров наказание. — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.



В декабре трехгорца отправили в исправительную колонию строгого режима. За решеткой он должен провести 4 года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.